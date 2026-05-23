قنصلية مصر فى سيدنى تنظم فعالية موسعة لدعم الاستثمار فى مصر

نظمت قنصلية مصر العامة في سيدني، فعالية موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال و الشركات الاسترالية المختلفة، وذلك في إطار جهود القنصلية العامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأستراليا وتشجيع الشركات الاسترالية للاستثمار فى مصر واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين.

وأكدت ريم زهران قنصل مصر العام في سيدني أن الاجتماع يأتي ضمن جهود القنصلية العامة لتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال الأسترالي، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وأشارت إلى أن الفعالية ستكون بداية لسلسلة من الفعاليات تعتزم القنصلية تنظيمها بين ممثلى مجتمع الأعمال و الشركات الاسترالية مع الجهات المصرية لاستكشاف فرص التعاون ودعم الاستثمار الأسترالى فى مصر، أخذا فى الاعتبار أن هناك إمكانات وفرص غير مستغلة للتعاون، وأنه لا يزال هناك مجالاً واسعاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار وخلق تعاون اقتصادي أكثر منفعة وتنوعا.

وشارك فى الفعالية رجال أعمال ومستثمرين أستراليين من قطاعات التمويل والتعدين والطاقة والصحة والتعليم والعقارات والطاقة المتجددة، إلى جانب ممثلين عن جهات مصرية شاركوا فى الفعالية افتراضيا من ضمنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال المصري - الأسترالي.

وشهدت الفعالية تقديم عروض تفصيلية من ممثلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حول المقومات الاستثمارية فى مصر، وحزم الحوافز الممنوحة للمستثمرين، والتطورات الاقتصادية في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكدت ريم زهران القنصل العام لمصر في سيدني أن القنصلية ستواصل متابعة مخرجات الاجتماع والعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية في البلدين، بهدف تحويل النقاشات إلى مسارات تعاون عملية ومخرجات منتجة خلال المرحلة المقبلة.