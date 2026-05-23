اكتمال وصول حجاج الجمعيات إلى مكة.. وتجهيزات متطورة بمخيمات عرفات ومنى لمواجهة الحرارة

أعلن الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس البعثة الرسمية لحجاج الجمعيات الأهلية، انتهاء وصول جميع حجاج الجمعيات إلى الأراضي المقدسة، مؤكدًا استقرارهم حاليًا في مكة المكرمة استعدادًا لبدء مناسك الحج خلال الأيام المقبلة.

تجهيز واستلام المخيمات

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “ON”، أن البعثة انتهت بالكامل من تجهيز واستلام المخيمات المخصصة للحجاج في مشعري عرفات ومنى، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك.

عمليات تصعيد الحجاج

وأشار إلى أن عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات ستبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 8 من ذي الحجة، تمهيدًا للمبيت هناك قبل الوقوف بعرفة في اليوم التالي، والذي يُعد الركن الأعظم من أركان الحج.

مستوى الخدمات والتجهيزات المقدمة

وأكد عبد الموجود أن المخيمات هذا العام تم تجهيزها بإمكانات متطورة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن مستوى الخدمات والتجهيزات المقدمة للحجاج يُعد من الأفضل مقارنة بالأعوام الماضية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف أن البعثة تركز بشكل كبير على التوعية الصحية للحجاج، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتحذيرات المتعلقة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، موضحًا أنه يتم توجيه الحجاج للبقاء داخل الخيام خلال ساعات الذروة حفاظًا على سلامتهم.

استمرار المتابعة الطبية

وأشار رئيس البعثة الرسمية لحجاج الجمعيات الأهلية إلى أن الحالة الصحية للحجاج مستقرة ومطمئنة حتى الآن، مع استمرار المتابعة الطبية والتنسيق المستمر مع الجهات السعودية المختصة لضمان تقديم الرعاية الكاملة للحجاج طوال فترة أداء المناسك.