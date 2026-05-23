جاهزية كاملة لتصعيد حجاج الجمعيات.. التضامن تنتهي من تجهيز مخيمات عرفات ومنى

أعلن أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، الانتهاء من تجهيز واستلام مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، استعدادًا لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية خلال موسم الحج الحالي، مؤكدًا أن جميع الترتيبات تسير وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.

بعثة وزارة التضامن الاجتماعي

وأوضح عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة dmc أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين بعثة وزارة التضامن الاجتماعي وبعثة وزارة الداخلية ممثلة في مكتب شؤون الحجاج، إلى جانب التعاون المستمر مع السلطات السعودية لتنظيم عملية التصعيد إلى مشعر عرفات بداية من يوم الإثنين المقبل.

عدد حجاج الجمعيات الأهلية

وأشار إلى أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام يبلغ 12 ألفًا و475 حاجًا، سيتم نقلهم مباشرة إلى عرفات يوم 8 ذو الحجة وفق جدول زمني دقيق، لافتًا إلى أن عملية التصعيد ستبدأ ظهر الإثنين وتستمر حتى الثامنة مساءً عبر 280 حافلة تنطلق من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن مواقع إقامة الحجاج هذا العام تتميز بقربها من مسجد نمرة وجبل الرحمة، ما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة.

نصائح مهمة للحجاج

كما وجّه عبد الموجود نصائح مهمة للحجاج بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المخيمات وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، في ظل التحذيرات الصادرة عن وزارة الحج السعودية بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج.