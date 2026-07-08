قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكم الصومالي عمر أرتان يتضامن مع حسام حسن في واقعة الأرجنتين
عطية الفيومي: حريصون على وضع النقاط على الحروف في ملف المجالس المحلية
روبيو: واشنطن بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
الطماطم بـ 30 والبطاطس بـ 25.. ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام الجاري
عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يرسم ملامح دولة أكثر ديناميكية لمواجهة تحديات المستقبل
فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة.. وما حكم إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج.. وهل يحاسب الإنسان على تضييع الوقت؟
بعد 9 سنوات من العمل .. «داليتش» يستقيل من تدريب منتخب كرواتيا
أحمد موسى عن مطالبة زيكو بإعادة مباراة مصر والأرجنتين: من حقنا
قطر تدين هجمات استهدفت أفرادًا من الشرطة والجيش في باكستان
فيفا يُقلص عدد قضايا الزمالك إلى 10
بعد ملحمة الأرجنتين.. الرئيس السيسي يشكر "الفراعنة" ويستقبل بعثة المنتخب في العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء
أ ش أ

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,93 %، ليستقر بذلك عند 18.055,63 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 1 % إلى 1.328,05 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,73 % إلى 1.287 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,85 % إلى 1.809,25 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 0,9 % إلى 17.307,61 نقطة، وبنسبة 1,03 % إلى 15.546,67 نقطة، على التوالي.

بورصة الدار البيضاء الانخفاض مؤشرها البورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون المشترك

صورة ارشيفية

«الصحفيين» تشكر وزارة الخارجية على تعاونها المثمر.. وتعلن تسليم أوراق التصديق بالنقابة

معرض ديارنا

بمشاركة 450 عارضا وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بالساحل الشمالى غدا

بالصور

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد