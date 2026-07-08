بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,93 %، ليستقر بذلك عند 18.055,63 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 1 % إلى 1.328,05 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,73 % إلى 1.287 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,85 % إلى 1.809,25 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 0,9 % إلى 17.307,61 نقطة، وبنسبة 1,03 % إلى 15.546,67 نقطة، على التوالي.