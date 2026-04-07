انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خالد الجندي: نسيان العشرة بين الزوجين سبب تفكك الأسرة والحل في "تبادل القبعات"

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك حالات تحدث بين الزوجين يكون فيها أحد الطرفين أو كلاهما قد أنكر العشرة والفضل والحقوق المشتركة، خاصة عندما تقع من الزوجة أو الزوج نقص في حسن السيرة أو الطيبة.

الشيخ خالد الجندي: القاعدة في التعامل بين الزوجين هي مراعاة الحقوق والواجبات

 وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن هذا التنكر، الذي يصفه الإمام ابن حزم رحمه الله بـ"الكفران"، ليس الكفر في العقيدة، بل كفران العشير في المعاملة، وهو إنكار المعروف وإنكار العشرة والملح الذي جمع بين الزوجين. 

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن بعض النساء قد يكفرن العشير، مشيراً إلى أن القاعدة في التعامل بين الزوجين هي مراعاة الحقوق والواجبات وعدم الانزلاق إلى التجافي والهجر.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحل يكمن في وضع النفس مكان الطرف الآخر، وهو ما يسميه علماء النفس "تبادل القبعات"، أي محاولة تخيل نفسك مكان الزوج أو الزوجة لتفهم دوافع الطرف الآخر، مما يتيح لك فرصة التماس العذر وتقويم سلوكك وفهم سبب أخطاء الآخر.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن القدرة على وضع نفسك مكان الطرف الآخر تساعد على تقدير المواقف بشكل عادل، وتمنع الانجرار وراء الكراهية والتصرفات غير المنصفة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن مشكلات التنكر لكفاحات الطرف الآخر، ونسيان سنوات الجد والكدح والجهاد، هي سبب رئيسي للتوتر بين الزوجين، ولذلك يجب على كل طرف أن يتذكر التضحيات والجهود المشتركة، وأن يضع الاعتبارات الواقعية أمام أعينه قبل اتخاذ أي موقف متطرف أو إيذاء للطرف الآخر.

وخلص الشيخ خالد الجندي إلى أن احترام الحقوق والاعتراف بالجميل والاعتذار عند الخطأ، والتفهم المتبادل، هي أساس العدل في الحياة الزوجية والحفاظ على العلاقة من الانهيار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

البنك المركزي

البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن تجديد ومنح التسهيلات الائتمانية للعملاء.. مستند

وزير التموين

اجتماع تنسيقي يضم وزيري الزراعة والتموين والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر لبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي وتطوير البورصة السلعية

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد