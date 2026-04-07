خالد الجندي: نسيان العشرة بين الزوجين سبب تفكك الأسرة والحل في "تبادل القبعات"

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك حالات تحدث بين الزوجين يكون فيها أحد الطرفين أو كلاهما قد أنكر العشرة والفضل والحقوق المشتركة، خاصة عندما تقع من الزوجة أو الزوج نقص في حسن السيرة أو الطيبة.

الشيخ خالد الجندي: القاعدة في التعامل بين الزوجين هي مراعاة الحقوق والواجبات

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن هذا التنكر، الذي يصفه الإمام ابن حزم رحمه الله بـ"الكفران"، ليس الكفر في العقيدة، بل كفران العشير في المعاملة، وهو إنكار المعروف وإنكار العشرة والملح الذي جمع بين الزوجين.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن بعض النساء قد يكفرن العشير، مشيراً إلى أن القاعدة في التعامل بين الزوجين هي مراعاة الحقوق والواجبات وعدم الانزلاق إلى التجافي والهجر.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحل يكمن في وضع النفس مكان الطرف الآخر، وهو ما يسميه علماء النفس "تبادل القبعات"، أي محاولة تخيل نفسك مكان الزوج أو الزوجة لتفهم دوافع الطرف الآخر، مما يتيح لك فرصة التماس العذر وتقويم سلوكك وفهم سبب أخطاء الآخر.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن القدرة على وضع نفسك مكان الطرف الآخر تساعد على تقدير المواقف بشكل عادل، وتمنع الانجرار وراء الكراهية والتصرفات غير المنصفة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن مشكلات التنكر لكفاحات الطرف الآخر، ونسيان سنوات الجد والكدح والجهاد، هي سبب رئيسي للتوتر بين الزوجين، ولذلك يجب على كل طرف أن يتذكر التضحيات والجهود المشتركة، وأن يضع الاعتبارات الواقعية أمام أعينه قبل اتخاذ أي موقف متطرف أو إيذاء للطرف الآخر.

وخلص الشيخ خالد الجندي إلى أن احترام الحقوق والاعتراف بالجميل والاعتذار عند الخطأ، والتفهم المتبادل، هي أساس العدل في الحياة الزوجية والحفاظ على العلاقة من الانهيار.