جمال علام: لجنة الحكام أخطأت .. ولكن إعادة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ليست الحل

أكد جمال علام ، رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة الحكام أخطأت في قرار تعيين محمود وفا حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري.

وقال علام في تصريحات لسهام صالح ببرنامج الكلاسيكو: «لجنة الحكام أخطأت في تعيين محمود وفا حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا، لأنه نفس حكم لقاء الدور الأول بين الفريقين».

وأضاف: «لن يتم إعادة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بسبب خطأ ركلة الجزاء، لأن إعادة المباريات لها ضوابط معينة».

وتابع: «لابد أن ينظر اتحاد الكرة إلى مشاكل التحكيم، ويتحدث مع الحكام حول سبب هذه الأزمات ويعالج الأمر».