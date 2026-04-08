مصطفى بكري: مصر أصبحت «الوسيط النزيه» الذي تحترمه أطراف النزاع الإقليمية والدولية

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بدور مصر في التعامل مع كل النزاعات المحيطة بالمنطقة.

وكتب مصطفى بكري عبر منصة إكس: "‏مصر التي نجحت في إنقاذ أهلنا في غزة من حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية، واستضافت ترامب والعديد من الدول المعنية في شرم الشيخ العام الماضي، هي مصر التي تتفاوض من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحقيق المصالحة بين أطرافه الداخلية. هي مصر التي لم تتخل عن أشقائها في الخليج وطالبت إيران بالتوقف عن عدوانها على البلدان الخليجية والعربية".

وتابع: "هي مصر التي أجرت اتصالات وحذرت فيها من إغلاق مضيق باب المندب وتداعياته على الاقتصاد العالمي. هي مصر التي تبنت نهج الوساطة في حرب إيران منذ اليوم الأول للحرب. سياسة الرئيس السيسي وحكمته كانت وراء تلك الرؤية التي غلبت الحلول السياسية على النزاعات الإقليمية".

واختتم قائلاً: "‏الجهد المصري والتواصل مع كافة الأطراف المعنية كان وراء بلورة الاقتراح الذي تقدمت به باكستان.. مفاوضات وزارة الخارجية المصرية والمخابرات العامة المصرية ورعاية الرئيس السيسي حققت المعادلة الصعبة مع كافة الأطراف، وتم الاتفاق بين مصر وتركيا وعمان على تقدم رئيس الوزراء الباكستاني بهذا الاقتراح. مصر أصبحت الرقم الصعب في المعادلة، وهي الوسيط النزيه الذي تحترمه أطراف النزاع الإقليمية والدولية".

وفي سياق متصل، أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، في تصريحات لموقع أكسيوس الإخباري، أن وقف إطلاق النار في الحرب بين أمريكا وإيران دخل حيز التنفيذ، وتم وقف الهجمات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

أفادت مصادر أمنية رفيعة مطلعة على تفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الماضية لموقع يديعوت أحرونوت الإخباري، أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعة، سيشمل لبنان أيضًا.