زياد محمد: الشيخ محمود الشحات شجعني على التقدم لـ«دولة التلاوة».. ووالدتي تحفظني القرآن الكريم

أعرب الطفل الموهوب زياد محمد عن سعادته بعد تلاوته للقرآن الكريم أمام الشيخ العالمي محمود الشحات أنور خلال أحد المآتم بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن تشجيع الشيخ له كان دافعًا كبيرًا للاستمرار في حفظ القرآن وتعلم أحكام التلاوة.

كواليس تصوير الفيديو مع الشيخ محمود

وقال زياد في تصريح لـ«صدى البلد»: «كان الشيخ محمود الشحات أنور يقرأ القرآن الكريم في أحد المآتم بمحافظة القليوبية، وبعد انتهاء التلاوة طلبت منه أن يستمع إلى صوتي وأن أقرأ أمامه بالطريقة التي أقلده بها، فرحب بي واستمع إلى تلاوتي باهتمام، وأبدى إعجابه بأدائي، وبعد ذلك انتشر الفيديو الذي صُوّر عبر الهواتف المحمولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله نال إعجاب عدد كبير من المتابعين».

الشيخ محمود الشحات قلبه طيب

وأضاف الطفل الموهوب زياد محمد: «الشيخ محمود قلبه طيب، وقد شجعني كثيرًا، وطلب مني التقدم إلى مسابقة دولة التلاوة».

عمري 11 سنة وأتعلم في الأزهر

وتابع: «أبلغ من العمر 11 عامًا وأدرس في الصف السادس الابتدائي الأزهري، ووالدتي هي أكثر شخص يشجعني على حفظ القرآن الكريم، وتحرص دائمًا على متابعتي ومساعدتي».

حفظت 20 جزءًا من القرآن الكريم

وأوضح أنه يحفظ القرآن الكريم في الكُتّاب على يد الشيخ عبدالله خليفة، قائلًا: «أراجع جزءًا من القرآن يوميًا وأحفظ جزءًا جديدًا، والحمد لله حفظت حتى الآن عشرين جزءًا».

طريقة حفظ زياد للقرآن

وعن يومه مع القرآن الكريم، قال: «أذهب إلى الشيخ من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء، وأحب هذا الوقت كثيرًا لأنني أكون أكثر تركيزًا وخشوعًا أثناء الحفظ، وأشعر بسعادة كبيرة عندما أقرأ القرآن الكريم».

واختتم حديثه قائلًا: «أشكر والدتي لأنها تساعدني دائمًا في الحفظ والمراجعة، كما أشكر الأستاذ جودة محمد مدير معهد الطاروطي لإعداد القراء والمنشدين، لأنه يتابعني باستمرار ويشجعني على التقدم».