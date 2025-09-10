إذا تلا أنصتت الأرواح .. في ذكرى ميلاد الشيخ محمود الشحات أنور صوت من نسل الخاشعين

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الشيخ محمود الشحات أنور، أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وولد القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات محمد أنور في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في محافظة الدقهلية، وحفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية بجمهورية مصر العربية.

ويعد الشيخ محمود الشحات أنور أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا، ويسجل القرآن بصوته وحصل على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته على الأسرة والمجتمع.



الشيخ محمود الشحات أنور هو نجل القارئ الكبير الشيخ الشحات أنور، الذي ورث عنه الموهبة وحُسن الأداء، لكنه سلك طريقًا خاصًا به، بصوت يملأ المسامع خشوعًا، وأداء يجمع بين القوة والعذوبة، صوته يأخذك في رحلة روحانية، تسمعه فتشعر وكأنك في حضرة آياتٍ تتنزل من السماء.

ويبقى صوت الشيخ محمود الشحات أنور استثناءً سماويًا، صوت لا يُشبه إلا نفسه، خرج من بين جنبات عائلة عُرفت بخدمة كتاب الله، ليصير أحد أبرز قرّاء العصر، وأحد أصحاب الأصوات الخاشعة التي تلامس القلوب قبل المسامع.

ويُعد الشيخ محمود الشحات من القلائل الذين استطاعوا أن يُحدثوا صدى واسعًا في قلوب المستمعين، سواء في المحافل القرآنية أو من خلال التسجيلات التي تخطّت حدود الوطن إلى العالم العربي والإسلامي.

ويعرض صدى البلد جزءًا من حواره بالفيديو، مع القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور:-