هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو

البهى عمرو

حذَّر اللواء أيمن سيد الأهل، استشاري وخبير الحماية المدنية وتأمين المنشآت، من تزايد حوادث الحرائق المنزلية خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في الوفيات لا يكون النار نفسها، وإنما الدخان والغازات السامة الناتجة عن الحريق، وعلى رأسها أول أكسيد الكربون.


وقال اللواء أيمن، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد،  إن فصل الشتاء يتميز بزيادة مسببات الحرائق نتيجة الاعتماد الكبير على وسائل التدفئة المختلفة، مشيرًا إلى أن الدفايات الكهربائية تأتي في مقدمة أسباب الحرائق داخل المنازل.


وأوضح أن أول وأهم نصيحة للوقاية من الحرائق هي عدم تشغيل أي وسيلة تدفئة أثناء النوم، سواء كانت دفاية أو تكييف يعمل على وضع التدفئة، مؤكدًا أن تدفئة الغرفة يجب أن تكون قبل النوم فقط، ثم إطفاء الأجهزة تمامًا لتقليل نسب الخطورة.


وشدّد خبير الحماية المدنية على ضرورة توصيل الدفايات مباشرة بمصدر الكهرباء دون استخدام أي وصلات أو مشترك كهربائي، لما تمثله من خطورة كبيرة قد تؤدي إلى ماس كهربائي واشتعال الحريق.
 

