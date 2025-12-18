بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو

حذَّر اللواء أيمن سيد الأهل، استشاري وخبير الحماية المدنية وتأمين المنشآت، من تزايد حوادث الحرائق المنزلية خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في الوفيات لا يكون النار نفسها، وإنما الدخان والغازات السامة الناتجة عن الحريق، وعلى رأسها أول أكسيد الكربون.



وقال اللواء أيمن، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فصل الشتاء يتميز بزيادة مسببات الحرائق نتيجة الاعتماد الكبير على وسائل التدفئة المختلفة، مشيرًا إلى أن الدفايات الكهربائية تأتي في مقدمة أسباب الحرائق داخل المنازل.



وأوضح أن أول وأهم نصيحة للوقاية من الحرائق هي عدم تشغيل أي وسيلة تدفئة أثناء النوم، سواء كانت دفاية أو تكييف يعمل على وضع التدفئة، مؤكدًا أن تدفئة الغرفة يجب أن تكون قبل النوم فقط، ثم إطفاء الأجهزة تمامًا لتقليل نسب الخطورة.



وشدّد خبير الحماية المدنية على ضرورة توصيل الدفايات مباشرة بمصدر الكهرباء دون استخدام أي وصلات أو مشترك كهربائي، لما تمثله من خطورة كبيرة قد تؤدي إلى ماس كهربائي واشتعال الحريق.

