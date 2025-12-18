تأخر فتح لجنتين بالشرابية ودار السلام بسبب حادث وتكدس مرورى بجولة الإعادة بانتخابات النواب

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 11 صباحا لمتابعة فتح اللجان الفرعية أبوابها فى 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة لليوم الثاني على التوالي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين داخل مصر للتصويت في جولة الإعادة.



قال المستشار أحمد بندارى فى بداية المؤتمر: «ندعو الناخبين للنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية، هذا حق لكم لا تتركوه ولا تهملوه فصناعة المستقبل تبدأ من المشاركة الواعية والإرادة الحرة فى الاختيار وفى هذا المقام أعول كثيرا على المرأة المصرية التي لاطالما كانت سباقة فى المشاركة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية لتضرب بذلك المثل والقدوة فى الوعى بقضايا الوطن والمشاركة فى كل ما من شأنه الوعى والبناء».



واستعرض بنداري مستجدات اليوم الثانى والأخير من التصويت من خلال التواصل مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات، وأكد المستشار أحمد طلبة، رئيس لجنة المتابعة بجنوب القاهرة، انتظام العملية الانتخابية بكافة الدوائر، وتأخر اللجنة رقم 28 دار السلام 50 دقيقة لصعوبة الوصول إليها من قبل المستشار رئيسة اللجنة بسبب حادث مروري على الطريق الدائرى، واستمر التصويت فى اليوم الأول لبعد موعد الغلق فى الساعة التاسعة مساءا وأوضح المستشار أسامة شمردل رئيس لجنة المتابعة بشمال القاهرة بانتظام العملية الانتخابية وتأخر لجنة 25 شرابية لمدة 30 دقيقة بسبب تعطل مرورى أدى لتأخر رئيس اللجنة عن موعد الفتح وسط اقبال متوسط من الناخبين



مؤمن سلمان، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، انتظام العملية الانتخابية في 642 لجنة فرعية، وتأخر اللجنة رقم 99 السنطة عن موعد الفتح 50 دقيقة.



من جانبها، فتحت اللجان الفرعية أبوابها فى 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة لليوم الثاني على التوالي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين داخل مصر للتصويت في جولة الإعادة.