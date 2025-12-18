قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
حوادث

تأخر فتح لجنتين بالشرابية ودار السلام بسبب حادث وتكدس مرورى بجولة الإعادة بانتخابات النواب

إسلام دياب

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 11 صباحا لمتابعة فتح اللجان الفرعية أبوابها فى 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة لليوم الثاني على التوالي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين داخل مصر للتصويت في جولة الإعادة.  


قال المستشار أحمد بندارى فى بداية المؤتمر: «ندعو الناخبين للنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية، هذا حق لكم لا تتركوه ولا تهملوه فصناعة المستقبل تبدأ من المشاركة الواعية والإرادة الحرة فى الاختيار وفى هذا المقام أعول كثيرا على المرأة المصرية التي لاطالما كانت سباقة فى المشاركة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية لتضرب بذلك المثل والقدوة فى الوعى بقضايا الوطن والمشاركة فى كل ما من شأنه الوعى والبناء».


واستعرض بنداري مستجدات اليوم الثانى والأخير من التصويت من خلال التواصل مع رؤساء لجان المتابعة في المحافظات، وأكد المستشار أحمد طلبة، رئيس لجنة المتابعة بجنوب القاهرة، انتظام العملية الانتخابية بكافة الدوائر، وتأخر اللجنة رقم 28 دار السلام 50 دقيقة لصعوبة الوصول إليها من قبل المستشار رئيسة اللجنة بسبب حادث مروري على الطريق الدائرى، واستمر التصويت فى اليوم الأول لبعد موعد الغلق فى الساعة التاسعة مساءا وأوضح المستشار أسامة شمردل رئيس لجنة المتابعة بشمال القاهرة بانتظام العملية الانتخابية وتأخر لجنة 25 شرابية لمدة 30 دقيقة بسبب تعطل مرورى أدى لتأخر رئيس اللجنة عن موعد الفتح وسط اقبال متوسط من الناخبين 


مؤمن سلمان، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية، انتظام العملية الانتخابية في 642 لجنة فرعية، وتأخر اللجنة رقم 99 السنطة عن موعد الفتح 50 دقيقة.


من جانبها، فتحت اللجان الفرعية أبوابها فى 55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة لليوم الثاني على التوالي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين داخل مصر للتصويت في جولة الإعادة.

