متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، إن اختيار نوعية الطعام وتوقيت تناوله يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على الوزن والصحة العامة.

وخلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب، أوضحت عبد الوهاب، أن الفواكه قليلة السكريات مثل البرتقال والفراولة والكيوي والجوافة تُعد خيارًا صحيًا، ويفضل تناولها قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين، مع تجنب تناول الفواكه عالية السكريات مباشرة بعد الوجبات.

وحذّرت من إعادة تسخين بعض الأطعمة أكثر من مرة، مؤكدة أن الأرز يُعد بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، لذلك لا يُفضل تسخينه إلا مرة واحدة فقط بعد حفظه في الثلاجة.

كما نصحت بعدم إعادة تسخين السبانخ والملوخية، لأنها قد تتحول إلى وسط خصب للبكتيريا وتسبب مشكلات صحية.

وعن اللحوم المصنعة مثل اللانشون، أكدت أنها غير صحية بسبب المواد الحافظة، ويمكن تناولها باعتدال شديد ومن مصادر موثوقة فقط، وبالنسبة للتونة، أوصت بتناولها مرة كل 10 إلى 15 يومًا لتجنب أضرار الزئبق.

كما شددت على أن تناول الفاكهة كاملة أفضل من عصرها، لأن العصائر تفقد جزءًا كبيرًا من الألياف، ونصحت بتناول الخبز البلدي المصنوع من الحبوب الكاملة بدلًا من المنتجات التجارية.



