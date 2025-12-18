إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية في لجان انتخابات الإعادة بالدقهلية

تعرض أمين شرطة بإحدى اللجان الانتخابية بالدقهلية لوعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى.

حيث تعرض محمود عبد الرازق محمد 50 عامًا، أمين شرطة، مقيم كفر عبد المؤمن بدكرنس لوعكة صحية أثناء عمله التأميني بلجنة المدرسة الابتدائية كفر عبد المؤمن دكرنس، وتم نقله إلى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج.

كما أصيب بلجنة مدرسة الفردوس الإعدادية السيد محمد السيد 55 عامًا موظف، مقيم بني عبيد وموظف تابع للجنة، حيث أُصيب بانخفاض في السكر وتم إسعافه باللجنة.

يذكر أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، و أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية

