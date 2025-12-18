أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

أدلى النائب الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية وعضو مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية رقم (42) بمدرسة صفط الحنا الابتدائية التابعة لمركز أبوحماد.

أكد الدكتور محمد سليم أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجب وطني على كل مواطن، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة تُعد مرحلة مهمة لاستكمال المسار الديمقراطي واختيار من يمثل المواطنين تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية بحُسن تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان، وتعاون القضاة والقائمين على تأمين الانتخابات، بما يضمن خروجها بصورة حضارية تليق بمكانة الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة وفّرت كل السبل لتيسير عملية التصويت أمام المواطنين.

ودعا الدكتور محمد سليم جموع المواطنين، وخاصة الشباب والمرأة، إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتعبير عن إرادتهم بحرية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ناخب وناخبة) يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركزاً انتخابياً يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشحاً فردياً علي (١٩) مقعداً فردياً تحت قبة مجلس النواب ٢٠٢٥