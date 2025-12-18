قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
محمد الطحاوي

أدلى النائب الدكتور محمد سليم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية وعضو مجلس الشيوخ، بصوته في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية رقم (42) بمدرسة صفط الحنا الابتدائية التابعة لمركز أبوحماد.

أكد الدكتور محمد سليم أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجب وطني على كل مواطن، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة تُعد مرحلة مهمة لاستكمال المسار الديمقراطي واختيار من يمثل المواطنين تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية بحُسن تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان، وتعاون القضاة والقائمين على تأمين الانتخابات، بما يضمن خروجها بصورة حضارية تليق بمكانة الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة وفّرت كل السبل لتيسير عملية التصويت أمام المواطنين.

ودعا الدكتور محمد سليم جموع المواطنين، وخاصة الشباب والمرأة، إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والتعبير عن إرادتهم بحرية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ناخب وناخبة) يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركزاً انتخابياً يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشحاً فردياً علي (١٩) مقعداً فردياً تحت قبة مجلس النواب ٢٠٢٥

الشرقية مستقبل وطن انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال الجولة

بمشاركة الشباب .. مبادرة لإزالة المخلفات الصلبة من شواطئ مطروح

ارشيفية

مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

اورمان بني سويف

إطلاق مبادرة لتوصيل المياه مجانا لبيوت الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد