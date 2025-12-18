بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب تأييد حبسه لمدة سنتين بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص».

وكتب محمد رمضان في منشور: «أعتذر لعائلتي وجمهوري وأصدقائي عن هذه الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة المصرية منذ أكثر من 7 سنوات متصلة، ولا يمر شهر دون صدور أحكام بالسجن ضدي، ووصل الأمر حتى إلى ابني الطفل».

وتابع: «آخر قضية أغنية، ومعي تصريح الرقابة بعرضها، وكمان أنا مش أصلًا اللي كاتبها، ومع ذلك أتحكم عليّ بالسجن، ولكن مع إيقاف التنفيذ، ولم توضح الصحافة أنه مع إيقاف التنفيذ، ما تسبب في وقوع ضرر بالفعل لي ولعائلتي.

ملحوظة: هفضل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد، ثقة في الله، نجاح متصاعد مستمر».

وكانت محكمة مستأنف جنح الدقي قد أيدت حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، بسبب نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ورفعت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة استئناف محاكمة الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه سنتين بسبب الأغنية نفسها.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد تقدم، في وقت سابق، باستئناف على حكم حبسه سنتين، بسبب نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته على «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة.