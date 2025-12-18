قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

نيفين مندور
نيفين مندور
باسنتي ناجي

ليلة حزينة شهدها الوسط الفني بعد رحيل الفنانة نيفين مندور أثر حادث حريق في منزلها صباح أمس.

وكانت قد تصدرت الفنانة الراحلة نيفين مندور- المعروفة بـ “فيحاء” في فيلم “اللي بالي بالك”- مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تعرضها لحادث حريق تسبب في وفاتها.

وكانت للراحلة تصريحات كثيرة مؤثرة منها، البكاء على الهواء في أثناء الحديث عن حبسها بسبب المخدرات، وقالت " اللي بيني وبين ربنا هو اللي يفرق، ومكنتش مهتمة أبرأ نفسي قدام ناس مريضة، وأكثر من 90% من الناس كان مصدقة اللي بقوله".

ولفتت إلى أن والدتها توفيت في 16 يناير من عام 2013، وأن القضية الخاصة بها كانت في 13 مارس 2013، وأنها تعرضت لحادث سيارة في 28 مارس من عام 2013 ،وأن هذه الحادثة كانت كبيرة، وأنها طارت من فوق مقطورة كبيرة من جانب إلى آخر، وتوقف السيارة بسبب وجود جبل رملي أعاق حركتها.

 

ولقيت الفنانة نيفين مندور مصرعها إثر حريق في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ما علمت من الأسرة.

وكشف أحد الجيران للفنانة نيفين مندور، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية صباح اليوم تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في الواقعة، وظروف الحريق الذي أودى بحياتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعصافرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، فيما عُثر على جثمان الفنانة نيفين مندور داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعاين النيابة العامة شقة الفنانة نيفين مندور عقب وفاتها إثر حريق اندلع بالشقة الكائنة ببرج الاخلاص بالعصافرة صباح اليوم الاربعاء.

 

وفي وقت سابق حلت الفنانة نيفين مندور -المعروفة بفيحاء في فيلم اللي بالي بالك- ضيفة ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، للحديث عن حياتها الشخصية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

نيفين مندور نجوم الفن وفاة نفيبن مندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

منتخب مصر

بفرمان من الفيفا.. منتخب مصر يحصل على 10 ملايين دولار بكأس العالم

ترشيحاتنا

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

اورام الدماغ

احترس .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الدماغ

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد