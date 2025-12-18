قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
فن وثقافة

عبيه يكشف كواليس انتقاله من الصحافة إلى الدراما ويعلن توجهه للأفلام القصيرة

محمد هشام عبيه
محمد هشام عبيه
تقى الجيزاوي

كشف الكاتب والسيناريست محمد هشام عبيه، خلال ندوة ضمن فعاليات الماستر كلاس بـ مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، عن ملامح رحلته المهنية التي تمتد لأكثر من عشرين عاما في مجالي الصحافة والدراما، موضحا أنه بدأ مشواره بالعمل صحفيا حيث كون خبرة واسعة في التحقيقات والعمل الميداني.

وأشار عبيه إلى أن نقطة التحول الأبرز في مسيرته جاءت عام 2013، أثناء حصوله على منحة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الفترة التي تزامنت مع بداية ظهور تنظيم «داعش»، وأوضح أن متابعته لهذا التنظيم شغلت تفكيره بشكل كبير، خاصة من الزاوية الإنسانية والاجتماعية، ما دفعه بعد عودته إلى مصر إلى اتخاذ قرار الاتجاه لكتابة السيناريو.

وأضاف أن هذا الاهتمام ترجم إلى عمل درامي تمثل في مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تناول الحياة اليومية داخل تنظيم داعش، لافتا إلى أنه اعتمد في كتابته على أرشيف صحفي واسع جمعه على مدار سنوات، ركز فيه على تفاصيل الحياة داخل التنظيم، وأكد أنه كان يطرح على نفسه تساؤلا محوريا حول أسباب تخلي بعض الأثرياء عن حياتهم المرفهة واختيارهم الانضمام إلى هذا الكيان، مشيرا إلى طموحه في تقديم جزء ثان من المسلسل.

وتطرق عبيه، خلال الندوة، إلى العلاقة بين الصحافة والدراما، متسائلا حول إمكانية تحويل الأبحاث العلمية والتحقيقات الصحفية إلى أعمال درامية، مؤكدا أن ذلك أمر ممكن، شريطة تطوير الفكرة وبنائها دراميا من خلال رحلة الشخصية وتحولاتها النفسية والاجتماعية، وما تمر به من تغيرات على مدار حياتها.

وعن مسلسل «صلة رحم»، أوضح أن الفكرة جاءت من جهة الإنتاج وليست من بنات أفكاره، لافتا إلى أن الأبحاث والتحقيقات الصحفية لا تمنح الكاتب بالضرورة الشخصيات الكاملة، لكنها توفر له الأساسيات التي يمكن البناء عليها دراميا.

وأكد في ختام حديثه أن تحويل أي فكرة إلى عمل درامي يتطلب توافر «الجملة التعريفية» التي تقدم للمنتج، على أن تتضمن ملامح الشخصية، وطبيعة حياتها، والتحديات التي تواجهها، والمسار الذي ستسلكه لتجاوز هذه التحديات.

واختتم بالإعلان عن عزمه التوجه خلال الفترة المقبلة إلى صناعة الأفلام القصيرة، وخوض هذه التجربة الفنية الجديدة.

محمد هشام عبيه مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

