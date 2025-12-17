حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

خريطة الأمطار

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (في مرسى علم وشلاتين وحلايب) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، يكون خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 21 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الاسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 11

نخل 18 06

كاترين 11 01

الطور 21 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 22 15

الإسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 14

السلوم 20 11

سيوة 19 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 21 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 16

حلايب 22 18

أبو رماد 24 19

رأس حدربة 23 18

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 23 10

الأقصر 24 11

أسوان 24 11

الوادي الجديد 21 09

أبوسمبل 23 11

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 26 18

المدينة 19 08

الرياض 12 07

المنامة 22 13

أبوظبي 29 19

الدوحة 24 14

الكويت 13 11

دمشق 16 00

بيروت 20 14

عمان 14 05

القدس 13 05

غزة 18 12

بغداد 19 10

مسقط 26 21

صنعاء 21 10

الخرطوم 27 17

طرابلس 22 15

تونس 20 14

الجزائر 17 12

الرباط 18 08

نواكشوط 26 16

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 04-

إسطنبول 14 06

إسلام آباد 23 10

نيودلهى 20 11

جاكرتا 33 25

بكين 03 03-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 14 05

أثينا 17 06

روما 16 08

باريس 13 08

مدريد 11 06

برلين 10 04

لندن 13 07

مونتريال 04 03

موسكو 01 00

نيويورك 08 07

واشنطن 10 07

أديس أبابا 23 12