بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

أسرة نيفين مندور تنفي بشكل قاطع وجود أي خلافات زوجية أو نزاعات على الميراث

الفنانة الراحلة كانت تمر بظروف صحية دقيقة خلال الفترة الأخيرة

خضعت مؤخرًا لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة

بعد تداول أنباء تشير الى أن زوج الفنانة نيفين مندور هو المتسبب في حريق داخل شقتها ووجود شبهة جنائية بالواقعة، كشفت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاتها داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، وذلك عقب اندلاع حريق مفاجئ أسفر عن وفاتها.

وأكدت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور، عدم صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلافات أسرية أو شبهة جنائية وراء الواقعة.

أسرة نيفين مندور تكشف سبب وفاتها

كما أكدت الأسرة أن الفنانة الراحلة كانت تمر بظروف صحية دقيقة خلال الفترة الأخيرة، إذ خضعت مؤخرًا لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، وهو ما تسبب في صعوبة حركتها بشكل ملحوظ، الأمر الذي حال دون تمكنها من النجاة أو الخروج السريع من الشقة وقت اندلاع الحريق.

سبب وفاة الفنانة نيفين مندور

وأوضح أحد أقارب الزوج، وهو يعمل معه بإحدى الورش بمنطقة الحضرة، أن زوج الفنانة رجل أعمال ميسور الحال ومعروف بحسن سيرته وارتباطه الشديد بزوجته.

وأشار إلى أنه عقب نجاح العملية الجراحية التي أجرتها الراحلة، أقام الزوج وليمة كبيرة داخل إحدى الورش التابعة له، وفتح أبوابها للجميع دون تفرقة، في مشهد يعكس بحسب وصفه طبيعة الأسرة المعروفة بالكرم وحسن المعاملة.

ونفت الاسرة بشكل قاطع وجود أي خلافات زوجية أو نزاعات على الميراث، مؤكدًة أن تلك الأقاويل “لا أساس لها من الصحة”، مضيفًة: «الناس دي شبعانة ومش بتدور على مشاكل، وما كانش في بينهم أي خلافات، لا قبل الحادث ولا بعده».

التفاصيل الكاملة لوفاة الفنانة نيفين مندور

ولقيت الفنانة نيفين مندور مصرعها إثر حريق في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ماعلمت من الأسرة.

سبب وفاة الفنانة نيفين مندور

وكشف أحد جيران الفنانة نيفين مندور، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية صباح اليوم تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في الواقعة، وظروف الحريق الذي أودى بحياتها.

وقال جار الراحلة، و أحد شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الفنانة نيفين مندور كانت تعاني من مشكلات صحية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكون حال دون قدرتها على النجاة فور اندلاع الحريق، موضحًا أن الدخان الكثيف كان هو العنصر الأبرز في الحادث، وليس ألسنة اللهب.

وأضاف الشاهد أن الجيران فوجئوا بتصاعد الدخان بكثافة من داخل الشقة، مؤكدًا أن الدخان كان يخرج من باب الشقة ومنور العقار، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع صعوبة تحديد مصدر النيران في البداية.

حريق شقة الفنانة نيفين مندور

وأشار إلى أن رائحة الحريق وطبيعة الدخان أوحت بوجود مواد سريعة الاشتعال داخل الشقة، مثل البلاستيكيات أو المواد الصناعية، موضحًا أن هذا النوع من الحرائق غالبًا ما لا تظهر فيه النيران بشكل واضح في البداية، لكنه يُنتج كميات كبيرة من الدخان الخانق، وهو ما يُعد الأخطر في مثل هذه الوقائع.

وأوضح الجار أن الحرائق الناتجة عن اشتعال مواد بلاستيكية أو كيماوية تستغرق وقتًا أطول في الاشتعال الكامل، لكنها تتسبب في تصاعد دخان كثيف قد يؤدي إلى الاختناق خلال دقائق، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يتوافق مع ما جرى داخل شقة الفنانة الراحلة.

وأكد أنه لم يشاهد الفنانة نيفين مندور قبل اندلاع الحريق أو أثناء محاولة الخروج من الشقة، مرجحًا أنها كانت داخل المسكن وقت انتشار الدخان، ولم تتمكن من الاستغاثة أو مغادرة المكان بسبب حالتها الصحية.

وأضاف أن الفنانة كانت تقيم بمفردها داخل الشقة، ولا يقطن معها أحد، وهو ما صعّب من عملية إنقاذها في الدقائق الأولى للحادث، حتى تم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، إلا أن النيران والدخان كانا قد التهما الشقة بالكامل.

https://www.facebook.com/share/v/1Dbx6mZPBW/

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعصافرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، فيما عُثر على جثمان الفنانة نيفين مندور داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعاين النيابة العامة شقة الفنانة نيفين مندور عقب وفاتها إثر حريق اندلع بالشقة الكائنة ببرج الاخلاص بالعصافرة صباح اليوم الاربعاء.