قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ
وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني
  • أسرة نيفين مندور تنفي بشكل قاطع وجود أي خلافات زوجية أو نزاعات على الميراث
  •  الفنانة الراحلة كانت تمر بظروف صحية دقيقة خلال الفترة الأخيرة
  • خضعت مؤخرًا لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة

بعد تداول أنباء تشير الى أن زوج الفنانة نيفين مندور هو المتسبب في حريق داخل شقتها ووجود شبهة جنائية بالواقعة، كشفت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاتها داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، وذلك عقب اندلاع حريق مفاجئ أسفر عن وفاتها.

وأكدت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور، عدم صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلافات أسرية أو شبهة جنائية وراء الواقعة.

أسرة نيفين مندور تكشف سبب وفاتها

كما أكدت الأسرة أن الفنانة الراحلة كانت تمر بظروف صحية دقيقة خلال الفترة الأخيرة، إذ خضعت مؤخرًا لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، وهو ما تسبب في صعوبة حركتها بشكل ملحوظ، الأمر الذي حال دون تمكنها من النجاة أو الخروج السريع من الشقة وقت اندلاع الحريق.

سبب وفاة الفنانة نيفين مندور

وأوضح أحد أقارب الزوج، وهو يعمل معه بإحدى الورش بمنطقة الحضرة، أن زوج الفنانة رجل أعمال ميسور الحال ومعروف بحسن سيرته وارتباطه الشديد بزوجته.

وأشار إلى أنه عقب نجاح العملية الجراحية التي أجرتها الراحلة، أقام الزوج وليمة كبيرة داخل إحدى الورش التابعة له، وفتح أبوابها للجميع دون تفرقة، في مشهد يعكس بحسب وصفه طبيعة الأسرة المعروفة بالكرم وحسن المعاملة.

ونفت الاسرة بشكل قاطع وجود أي خلافات زوجية أو نزاعات على الميراث، مؤكدًة أن تلك الأقاويل “لا أساس لها من الصحة”، مضيفًة: «الناس دي شبعانة ومش بتدور على مشاكل، وما كانش في بينهم أي خلافات، لا قبل الحادث ولا بعده».

التفاصيل الكاملة لوفاة الفنانة نيفين مندور

ولقيت الفنانة نيفين مندور مصرعها إثر حريق في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ماعلمت من الأسرة.

سبب وفاة الفنانة نيفين مندور

وكشف أحد جيران الفنانة نيفين مندور، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية صباح اليوم تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في الواقعة، وظروف الحريق الذي أودى بحياتها.

وقال جار الراحلة، و أحد شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الفنانة نيفين مندور كانت تعاني من مشكلات صحية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكون حال دون قدرتها على النجاة فور اندلاع الحريق، موضحًا أن الدخان الكثيف كان هو العنصر الأبرز في الحادث، وليس ألسنة اللهب.

وأضاف الشاهد أن الجيران فوجئوا بتصاعد الدخان بكثافة من داخل الشقة، مؤكدًا أن الدخان كان يخرج من باب الشقة ومنور العقار، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع صعوبة تحديد مصدر النيران في البداية.

حريق شقة الفنانة نيفين مندور

وأشار إلى أن رائحة الحريق وطبيعة الدخان أوحت بوجود مواد سريعة الاشتعال داخل الشقة، مثل البلاستيكيات أو المواد الصناعية، موضحًا أن هذا النوع من الحرائق غالبًا ما لا تظهر فيه النيران بشكل واضح في البداية، لكنه يُنتج كميات كبيرة من الدخان الخانق، وهو ما يُعد الأخطر في مثل هذه الوقائع.

وأوضح الجار أن الحرائق الناتجة عن اشتعال مواد بلاستيكية أو كيماوية تستغرق وقتًا أطول في الاشتعال الكامل، لكنها تتسبب في تصاعد دخان كثيف قد يؤدي إلى الاختناق خلال دقائق، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يتوافق مع ما جرى داخل شقة الفنانة الراحلة.

وأكد أنه لم يشاهد الفنانة نيفين مندور قبل اندلاع الحريق أو أثناء محاولة الخروج من الشقة، مرجحًا أنها كانت داخل المسكن وقت انتشار الدخان، ولم تتمكن من الاستغاثة أو مغادرة المكان بسبب حالتها الصحية.

وأضاف أن الفنانة كانت تقيم بمفردها داخل الشقة، ولا يقطن معها أحد، وهو ما صعّب من عملية إنقاذها في الدقائق الأولى للحادث، حتى تم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، إلا أن النيران والدخان كانا قد التهما الشقة بالكامل.

https://www.facebook.com/share/v/1Dbx6mZPBW/

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعصافرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، فيما عُثر على جثمان الفنانة نيفين مندور داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعاين النيابة العامة شقة الفنانة نيفين مندور عقب وفاتها إثر حريق اندلع بالشقة الكائنة ببرج الاخلاص بالعصافرة صباح اليوم الاربعاء.

الفنانة نيفين مندور زوج نيفين مندور مصرع نيفين مندور سبب وفاة الفنانة نيفين مندور وفاة الفنانة نيفين مندور نيفين مندور حريق شقة الفنانة نيفين مندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

سيدات تدلين بأصواتهن في جولة الإعادة بالمطرية.. صور

ناخبون بالمطرية

توافد مكثف للناخبين أمام مدرسة عثمان بن عفان في جولة الإعادة بالمطرية.. فيديو وصور

انتخابات مجلس النواب

الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي ويقودون التفاعل أمام لجان فايد بالإسماعيلية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد