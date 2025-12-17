هتـ ك عرض 5 قاصرات.. السجن 25 عاما لـ توربيني بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، تاجر خردة بالسجن 25 عاما في واقعة اتهامه بهتك عرض قاصرات في بولاق الدكرور.

وتضمن منطوق الحكم أولا؛ بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة هتك العرض، وثانيا؛ معاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة التعاطي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12133لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4170 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم " عبد المرضي.ج" تاجر خردة - هتك عرض الصبايا المجني عليهن "ب.ع" والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، و"م. س"، و"س. ع"، و"ج. ع"، و"س. س" واللاتي لم يبلغن من العمر اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة - مستغلا حداثة سنهن وأغراهن بالأموال واحدة تلو الأخري داخل منزله، بأن قام بتجريد ملابسهن والمساس بمناطق عفتهن ونزع ملابسه أمامهن، ومحاولة اثارة غرائزهن.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرا ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستمعت النيابة إلى لأقوال الصبايا الخمسة واللاتي أكدن قيام المتهم بالتعدي عليهن جنسـ يا.

وباستجواب المتهم أمام النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة بحق المجني عليهن الخمسة مستغلا حداثة سنهن وأغراهن بالأموال.