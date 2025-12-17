قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك
بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك
أسماء عبد الحفيظ

أعادت وفاة الفنانة نيفين مندور إلى الواجهة واحدًا من أخطر الكوابيس المنزلية التي قد تقع في أي وقت ودون إنذار، حريق الشقة.

حادث مؤلم يذكّرنا بأن الوقاية ليست رفاهية، وأن دقائق الإهمال قد تتحول إلى مأساة.

 في هذا التقرير، نقدم دليلاً عمليًا مبسطًا لتقليل خطر الحرائق داخل المنزل وحماية أسرتك وممتلكاتك.

أولًا: أكثر أسباب حرائق الشقق شيوعًا

معرفة السبب نصف الحل، من أبرز الأسباب التي تتكرر في أغلب الحوادث، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”:

  • التحميل الزائد على المقابس الكهربائية واستخدام مشترك واحد لأجهزة كثيرة.
  • أسلاك قديمة أو تالفة غير معزولة جيدًا.
  • نسيان الطعام على النار أو استخدام زيوت القلي دون مراقبة.
  • أجهزة التدفئة القريبة من الستائر أو الأثاث.
  • الشموع والبخور دون إشراف.
  • تسرب الغاز أو سوء صيانة مواقد الطهي.

ثانيًا: إجراءات وقائية أساسية داخل كل شقة

1) الأمان الكهربائي

  • افحص الأسلاك والمفاتيح دوريًا، واستبدل أي كابل متآكل فورًا.
  • لا تُحمّل المشترك الكهربائي أكثر من طاقته.
  • افصل الأجهزة غير المستخدمة قبل النوم أو الخروج.
  • استخدم قواطع كهرباء أوتوماتيكية  إن أمكن.

2) المطبخ 

  • لا تترك الطهي دون مراقبة، خاصة القلي.
  • أبقِ غطاءً معدنيا قريبًا لإطفاء حريق الزيت ولا تستخدم الماء.
  • نظّف شفاط المطبخ باستمرار من الدهون.
  • خزّن أعواد الثقاب والولاّعات بعيدًا عن الأطفال.

3) الغاز

  • تأكد من سلامة الخرطوم واستبدله دوريًا.
  • أغلق مصدر الغاز عند مغادرة المنزل.
  • عند الاشتباه في تسرب: افتح النوافذ فورًا، لا تشغّل أي مفاتيح كهرباء، وأغلق المصدر واتصل بالطوارئ.

4) أجهزة التدفئة والشتاء

  • اترك مسافة أمان لا تقل عن متر بين الدفاية وأي مواد قابلة للاشتعال.
  • لا تُجفف الملابس على أجهزة التدفئة.
  • أطفئها قبل النوم.

ثالثًا: تجهيزات أمان لا غنى عنها


  • كاشف دخان: جهاز بسيط ورخيص ينقذك في الدقائق الأولى.
  • طفاية حريق بودرة جافة: ضعها في المطبخ وتعلّم استخدامها.
  • كشاف طوارئ يعمل بالبطارية.
  • خطة خروج للأسرة مع تحديد مخارج الطوارئ.

رابعًا: ماذا تفعل إذا اندلع حريق؟

  • التزم الهدوء وابدأ بإخلاء المكان فورًا إن كان الحريق خارج السيطرة.
  • لا تستخدم المصعد.
  • إذا كان الدخان كثيفًا: انخفض إلى مستوى الأرض وغطِّ أنفك بقطعة قماش.
  • أغلق الأبواب خلفك لتقليل انتشار النار.
  • اتصل بالإطفاء من مكان آمن.

خامسًا: أخطاء قاتلة يجب تجنبها

  • رش الماء على حريق الزيت.
  • العودة لجلب متعلقات شخصية.
  • فتح النوافذ على مصراعيها عند وجود لهب يزيد الأكسجين.
  • تجاهل إنذارات الدخان.
