محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث

قدم محافظ بورسعيد واجب العزاء والمواساة لأسرة اللاعب يوسف محمد عبد المالك لاعب نادي الزهور، خلال زيارة مدرسة السيف اللواء أ ح محب حبشي، والذي وافته المنية خلال مشاركته في فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة.

وحرص محافظ بورسعيد على تقديم العزاء لوالدي الطالب وشقيقته والوقوف دقيقة حداد داخل المدرسة حدادًا على روح الطالب الراحل مؤكدا تضامنه الكامل مع الأسرة في هذا المصاب الأليم.

اللواء محب حبشي : يؤكد علي تخليد ذكري السباح يوسف

ووجه محافظ بورسعيد بتكليف المستشار القضائي للمحافظة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالواقعة للتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.

وأكد اللواء محب حبشي علي التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تخليد ذكرى الطالب الراحل تكريمًا لتفوقه الرياضي وتقديرًا لما قدمه من إنجازات في المجال الرياضي.

كما أكد المحافظ زيارة أسرة الطالب قريبا رفقه وزير الشباب والرياضة إلى منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء ومواساتهم.