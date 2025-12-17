صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا

حرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي حضور مواجهة المنتخب الوطني مع نيجيريا الأخيرة قبل سفر الفراعنة إلي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي ستقام هناك خلال الفترة من 21 ديسمبر إلي 18 يناير.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لصدي البلد أن توروب حضر إلي الملعب بهدف متابعة أداء لاعبي الأهلي الدوليين عن قرب وكذلك التقي بثلاث لاعبين من منتخب نيجيريا أشرف علي تدريبهم في وقت سابق.

وأضاف :" توروب يعمل علي تقييم أداء عدد كبير من اللاعبين حيث راقب أداء أسامه فيصل مهاجم البنك الأهلي والذي شارك مع الفراعنة أمس".

ويسعي الأهلي لضم مهاجم في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .