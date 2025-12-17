قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة

محمد عبد الفتاح

نستعرض الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكرابلة بمركز إدفو بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن إصابة 13 شخصاً ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

فيما ضمت قائمة المصابين كل من الحسن . أ  32 عام ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى ، وأحمد . س 32 عام ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه ما بعد الارتجاع ، ونفيسة . آ . ح 60 عاما ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، وآية . ش. ب 19 عاما ، والذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس، ودميانة . أ . د 24 عام ، والتى أصيبت باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأسماء . م . ا 20 عاما ، والتى أصيبت باشتباه كسر بالساق اليمنى، ويعقوب . ر . إ30 عاما ، والذى أصيب باشتباه كسر بالضلوع، وهبة . ع 40 عاما ، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالأذن اليمنى.

حادث

كما أصيب أروى . ت 19 عاما باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وعبد الرحمن . أ 15 عاما ، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وجورية . أ 3 سنوات ، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، وأشرف . ع 30 عاما ، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى . ط 33 عاما ، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم .

وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

