محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزي ضمن منظومة التأمين الصحى

تتواصل سلسلة النجاحات للعمليات الجراحية التى يتم إجراؤها داخل المستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وفى هذا الإطار ثمن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجاح الفرق الطبية بمستشفى دراو المركزى بإشراف الدكتور محمد أبو الوفا مدير المستشفى فى إجراء جراحة عمود فقرى لمريض يبلغ من العمر 65 سنة وذلك بواسطة الدكتور محمد عبد السميع مدرس وإستشارى جراحة المخ والأعصاب ، والعمود الفقرى ، والفريق المعاون له من أطباء المستشفى .

وقدم المحافظ شكره للجهود التى تبذلها هيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى مدير الفرع بالتعاون مع هيئات الإعتماد والرقابة الصحية والتأمين الشامل للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الأسوانى.

الفرق الطبية

فيما أوضح مدير مستشفى دراو المركزى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إستقبال الحالات المرضية المختلفة ، ولاسيما الحالات الحرجة التى تحتاج إلى تدخل جراحى فى ظل الإمكانيات والمستلزمات الطبية العديدة المتوفرة بالمستشفى .

بأن العملية الجراحية فى العمود الفقرى تعتبر الثانية التى يتم إجراؤها بمستشفى دراو المركزى حيث كان المريض قعيد يعانى من تآكل صديدى فى الغضروف منذ سنة بالفقرات القطنية الرابعة والخامسة ، وتم عمل تثبيت للفقرات عن طريق مسامير وأقطاب معدنية على ٤ مستويات وتوسيع للقناه العصبية وتنظيف للغضروف والفقرات وخروج المريض من العمليات والتأكد من عودة عمل العصب المضغوط بنسبة ١٠٠% .