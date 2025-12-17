قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. طوابير السيدات والشباب تزين المشهد في أبو كبير بمحافظة الشرقية
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. مشاهد من الساعات الأولى لفتح باب التصويت
طارق أبو العينين: وجود محمد صلاح ضمن "ذا بيست" فخر لنا.. وهدف المنتخب حصد أمم أفريقيا
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
محافظات

محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزي ضمن منظومة التأمين الصحى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تتواصل سلسلة النجاحات للعمليات الجراحية التى يتم إجراؤها داخل المستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وفى هذا الإطار ثمن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجاح الفرق الطبية بمستشفى دراو المركزى بإشراف الدكتور محمد أبو الوفا مدير المستشفى فى إجراء جراحة عمود فقرى لمريض يبلغ من العمر 65 سنة وذلك بواسطة الدكتور محمد عبد السميع مدرس وإستشارى جراحة المخ والأعصاب ، والعمود الفقرى ، والفريق المعاون له من أطباء المستشفى .

وقدم المحافظ شكره للجهود التى تبذلها هيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى مدير الفرع بالتعاون مع هيئات الإعتماد والرقابة الصحية والتأمين الشامل للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الأسوانى.

الفرق الطبية

فيما أوضح مدير مستشفى دراو المركزى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إستقبال الحالات المرضية المختلفة ، ولاسيما الحالات الحرجة التى تحتاج إلى تدخل جراحى فى ظل الإمكانيات والمستلزمات الطبية العديدة المتوفرة بالمستشفى .

بأن العملية الجراحية فى العمود الفقرى تعتبر الثانية التى يتم إجراؤها بمستشفى دراو المركزى حيث كان المريض قعيد يعانى من تآكل صديدى فى الغضروف منذ سنة بالفقرات القطنية الرابعة والخامسة ، وتم عمل تثبيت للفقرات عن طريق مسامير وأقطاب معدنية على ٤ مستويات وتوسيع للقناه العصبية وتنظيف للغضروف والفقرات وخروج المريض من العمليات والتأكد من عودة عمل العصب المضغوط بنسبة ١٠٠% .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
انتخابات
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
