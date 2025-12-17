محافظ أسوان يتابع تسليم الأوقاف لدفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تسليم مديرية الأوقاف دفعة جديدة من لحوم مشروع "صكوك الإطعام" بإجمالى 2 طن لحوم الواردة من وزارة الأوقاف .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بالتنسيق بين مديرية الأوقاف بقيادة الدكتور محمد حازم مع مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم على نحو ألفين أسرة من الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن وفق القوائم المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأشاد إسماعيل كمال بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهرى على الاستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الإطعام .

صكوك الإطعام

وأكد المحافظ على أهمية هذا المشروع الفعال يعكس الدور الرائد فى تعزيز روح التكافل الإجتماعى وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية .

كما أكد محافظ أسوان على أن ذلك يتكامل مع الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة ضمن قاعدة البيانات المسجلة بالمستحقين لدى مديرية التضامن وخاصة من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة في القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .