قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع تسليم الأوقاف لدفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام

صكوك الإطعام
صكوك الإطعام
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تسليم مديرية الأوقاف دفعة جديدة من لحوم مشروع "صكوك الإطعام" بإجمالى 2 طن لحوم الواردة من وزارة الأوقاف .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بالتنسيق بين مديرية الأوقاف بقيادة الدكتور محمد حازم مع مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم على نحو ألفين أسرة من الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن وفق القوائم المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأشاد إسماعيل كمال بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهرى على الاستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الإطعام .

صكوك الإطعام

وأكد المحافظ على أهمية هذا المشروع الفعال يعكس الدور الرائد فى تعزيز روح التكافل الإجتماعى وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية .

كما أكد محافظ أسوان على أن ذلك يتكامل مع الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة ضمن قاعدة البيانات المسجلة بالمستحقين لدى مديرية التضامن وخاصة من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة في القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "  .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

ترشيحاتنا

اسعار الذهب

جولد بيليون تكشف أسباب عودة صعود أسعار الذهب

الجهاز المركزي للتعبئة

3.1 مليار جنيه.. زيادة في الأجور والتأمينات للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي

الرقابة المالية

الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد