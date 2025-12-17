سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17-12-2025

كشفت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-12-2025 عن تراجع جديد في أسعار الكتاكيت بجميع أنواعها الأبرز في السوق المحلية، حيث تأتي الكتاكيت البيضاء والبلدي والساسو في مقدمة الأبرز بالأسواق، ويختلف سعر الكتكوت قليلًا بين مختلف الشركات المنتجة.



أسعار الفراخ اليوم:

اسعار الفراخ البيضاء

حافظ سعر كيلو الفراخ البيضاء على ثباته في سوق الجملة ليسجل نحو 61 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك في محال التجزئة نحو 72 جنيهًا.



اسعار الفراخ الساسو:

الفراخ الساسو: بلغ سعر الكيلو في البورصة نحو 89 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر يصل إلى 99 جنيهًا للكيلو.

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025 سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-12-2025



أسعار الفراخ البلدي:

الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 102 جنيه، ويباع للمستهلك بنحو 112 جنيهًا داخل الأسواق.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و210 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 17-12-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 150-155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 155-160 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدى 130-135 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

متوسط سعر الكتكوت الساسو: 5 جنيهات.

متوسط سعر الكتكوت الساسو بيور: 11 جنيهًا.

متوسط سعر الكتكوت البلدي: 3.5 جنيه.

متوسط سعر الكتكوت الهجين: 4.5 جنيه.

متوسط سعر الكتكوت جيل ثان: 6 جنيهات.

متوسط سعر الكتكوت روزي بيور: 5 جنيهات.

سعر كتكوت القاهرة للدواجن اليوم: 15 جنيهًا.

سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت اليوم: 15 جنيهًا.

سعر كتكوت الوطنية اليوم: 15 جنيهًا.

سعر كتكوت الوادي اليوم: 12 جنيهًا.

سعر كتكوت العناني اليوم: 15 جنيهًا.

سعر كتكوت مكة المكرمة «أبيض» اليوم: 10 جنيهات.

سعر كتكوت مكة المكرمة «ساسو» اليوم: 12 جنيهًا.

سعر كتكوت نيوجين اليوم: 13 جنيها.

سعر كتكوت القصبي اليوم: 13 جنيهًا.