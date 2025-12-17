مفتي الجمهورية يشهد احتفال الأزهر السنوي لتكريم ذوي الهمم

شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فعاليات الاحتفالية السنوية التي ينظَّمها الأزهر الشريف لتكريم الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

مفتي الجمهورية يشهد الاحتفال السنوي للأزهر لتكريم ذوي الهمم

ويعكس حضور مفتي الجمهورية حرص دار الإفتاء المصرية على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي، وتعزيز قيم الرحمة والعدالة الإنسانية التي يرسخها الإسلام، بما يكفل صون كرامة الإنسان، ويؤكد حقه في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والوطنية.

وشارك مفتي الجمهورية، على هامش الحفل في افتتاح المعرض الفني للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ضم أعمالًا فنية ومشغولات يدوية قدَّمها معلِّمو وطلاب قطاع المعاهد الأزهرية من مختلف المناطق الأزهرية.

وحضر أيضا د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ود. محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.