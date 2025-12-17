قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
توقيع بروتوكول تعاون بين بنها الأهلية والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الشرقية.. تكدس الناخبين أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
إبراهيم القادري

حرص عدد كبير من المواطنين علي الذهاب إلي لجان الاقتراع من أجل المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 بالجنة مدرسة الثانوية بنات بـ مدينة الحسينية بـ محافظة الشرقية في مرحلة الإعادة، وذلك بسبب حرصهم علي الإدلاء بأصواتهم .


وتجري الانتخابات تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.


وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.

وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية .

