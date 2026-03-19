جحيم يهبط من السماء.. إسرائيل تزعم قصف إيران بـ12 ألف قنبلة خلال 18 يوما

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس أن سلاح الجو أسقط أكثر من 12 ألف قنبلة على إيران منذ بداية الحرب، التي اندلعت في نهاية شهر فبراير الماضي.

وأوضح مسئول كبير في جيش الاحتلال في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الـ12 ألف قنبلة أسقطت خلال أكثر من 8500 غارة منفصلة استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني.

وقال إنه في 18 يوماً، نفذ جيش الاحتلال طلعات جوية تعادل ما كنا ننفذه في عام كامل، مضيفا أن 3600 قنبلة من أصل 12 ألفاً كانت في غارات استهدفت العاصمة طهران.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ 5700 طلعة جوية منفصلة، كما نفذت 540 موجة غارات في وسط وغرب إيران، و50 موجة أخرى في عمق المناطق الشرقية من البلاد.

وأوضح جيش الاحتلال أن الضربة الافتتاحية وحدها، التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي أكبر طلعة جوية في تاريخه، بمشاركة أكثر من 200 طائرة وخلال الهجوم على المجمع الرئاسي في طهران، أُلقيت 40 قنبلة خلال 40 ثانية.