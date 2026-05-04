فرج عامر: شعبية ليفربول تتأثر بقرب نهاية عقد محمد صلاح

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن المصريين شجعوا مانشستر يونايتد في مواجهة ليفربول للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بسبب غياب النجم المصري محمد صلاح.

وأوضح عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" أن شعبية نادي ليفربول في العالم العربي شهدت تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى اقتراب انتهاء عقد محمد صلاح مع النادي، إلى جانب عدم مشاركته في بعض المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف أن تأثير محمد صلاح لا يقتصر على الأداء داخل الملعب فقط، بل يمتد ليشمل الشعبية والمتابعة الجماهيرية للأندية التي يمثلها، مؤكدًا أن وجوده كان أحد أهم عوامل ارتباط الجماهير العربية بنادي ليفربول خلال السنوات الأخيرة.