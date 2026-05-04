الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مضيق هرمز على حافة الانفجار.. تصعيد ينذر بمواجهة واسعة

محلل سياسي: مضيق هرمز على حافة الانفجار وتصعيد ينذر بمواجهة واسعة
ياسمين القصاص

تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة حساسة من التصعيد السياسي والعسكري، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. 

ويعد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، بؤرة هذا التوتر، حيث تتقاطع المصالح الدولية مع الحسابات الأمنية، مما يثير مخاوف من تداعيات قد تمتد إلى نطاق أوسع.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن في ظل تحذيرات بحرية متصاعدة في مضيق هرمز، وتحت مستوى تهديد مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، تقوم القوات العسكرية الأمريكية بإجراءات تأمين مشددة. 

وأضاف نعمة، لـ "صدى البلد": "أصدرت صباح اليوم هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرات شديدة بشأن حركة الملاحة في منطقة مضيق هرمز خلال الأيام والأسابيع المقبلة، داعية إلى تعزيز الإجراءات التنسيقية لضمان سلامة السفن، من خلال رفع مستوى الأمن البحري في أحد أهم الممرات الملاحية العالمية".

وأشار نعمة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولات دولية لاحتواء أي تصعيد محتمل، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أن القوات الأمريكية ستساهم في حماية عبور السفن، وأن أي اعتداء سيقابل برد قوي.

وتابع: "وتتصاعد التوقعات بإمكانية عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين".

وأردف: "وتشير المعطيات إلى وجود خلافات داخلية في إيران بين القيادات السياسية والحرس الثوري، وهو ما قد يؤثر على مسار التفاوض، كما عبر دونالد ترامب عن عدم رضاه عن نتائج المحادثات والمقترحات الإيرانية، معتبرا أنها غير مقبولة، في حين ترفض طهران هذه التصريحات وتصفها بغير الدقيقة".

واختتم: "تزداد الأوضاع تعقيدا في المنطقة مع استمرار التوتر في لبنان، حيث لا تزال المواجهات بين حزب الله وإسرائيل قائمة، وسط هشاشة وقف إطلاق النار، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الإقليمي ويُبقي احتمالات التصعيد مفتوحة".

جدير بالذكر، أنه في ظل هذه التطورات المتسارعة، تبقى المنطقة أمام مفترق طرق حاسم، بين احتواء التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدولي. 

ويظل الحذر والترقب سمة المرحلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات السياسية والعسكرية في الأيام القادمة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
طريقة عمل سلطة البنجر
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
