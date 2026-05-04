هيئة التجارة تكشف مكان المنطقة الآمنة.. وإيران: سنوقف السفن المخالفة بالقوة

حددت هيئة التجارة البحرية البريطانية المنطقة الأمنية التي أعلنتها الولايات المتحدة والتي خلالها يمكن السفن الإبحار بأمان، مشيرة إلى إنها جنوب الخط الفاصل في هرمز.



ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنه يمكن للسفن التي تحاول الخروج من هرمز الإبحار ضمن المياه العمانية.



فيما قال قبطان ناقلة نفط عالقة بالخليج العربي أن لديهم مخاوف كثيرة ولن نتخذ أي إجراء ما لم نتلق تعليمات بعد قرار ترامب.



الحرس الثوري

فيما قال متحدث باسم الحرس الثوري: السفن التي تخالف قوانيننا سيتم إيقافها بحزم وتحرك السفن غير العسكرية الملتزمة ببروتوكولاتنا يمكن لها أن تتحرك في مسارات محددة من جانبنا وسيكون آمنا لكن أي تحركات بحرية لا تتوافق مع الآليات المعلنة من قبل بحريتنا ستواجه تداعيات خطيرة، وعليه، فلم يحدث أي تغيير في مسار إدارة مضيق هرمز.