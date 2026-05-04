تغييرات محدودة لرؤساء شركات إنتاج الكهرباء

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الإثنين، قرارًا بتغييرات محدودة في قيادات شركات إنتاج الكهرباء.

أسماء رؤساء شركات الإنتاج الجدد

شملت الحركة تعيين قيادات جديدة هي ..

- تعيين المهندس أحمد حسن رئيسًا لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، خلفًا للمهندس طارق عبد الحميد.

- تعيين المهندس محمد فتحي رئيسًا لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، خلفًا للمهندس محمد مختار.

- تعيين المهندس هاني نبيل رئيسًا لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، خلفًا للمهندس محمد العبد.

كما تم تجديد الثقة في باقي رؤساء شركات الإنتاج ، وهم:

المهندس أشرف يوسف، رئيسًا لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

المهندس هشام كمال، رئيسًا لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

المهندس محمد الباتع، رئيسًا لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطاقة ، و التعامل مع التحديات الراهنة في قطاع الكهرباء .

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن حركة تغييرات مرتقبة خلال أيام بين رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

وتابع المصدر أنه من المتوقع تغييرقيادات شركة مصر الوسطى والعليا وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.