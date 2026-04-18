وزير الكهرباء :منصة رقميّة متطورة لمتابعة الأداء وتحسين التنبؤ الفني والمالي

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوفد من شركة" Nexus Analytica "نكسوس انالاتيكا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجال التقنيات الرقمية المتقدمة وتطبيق منصة NexusGRID في قطاع الطاقة لدعم التحول الرقمي في تشغيل الشبكة الموحدة، والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، لتعزيز التنافسية، والكفاءة والشفافية وجذب المزيد من المستثمرين فى مجالات الطاقة المتجددة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خبرات الشركة فى مجال العمل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول التكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها في مجال المبادرات الرقمية وتم التطرق إلى منصة "NexusGRID "باعتبارها من أبرز المبادرات الرقمية للشركة، والتى تم تصميمها كأداة تقنية متقدمة لدعم التحول الرقمى في قطاع الطاقة من خلال تحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وأوضح العرض أن المنصة توفر إطارًا رقميًا متطورًا لمتابعة الأداء الفني للمحطات، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل للمحطات وترشيد استخدام الوقود، ويمكن للمنصة المساهمة فى إدارة اتفاقيات شراء الطاقة فنيًا، وماليًا، وقانونيًا، بما يدعم إحكام المتابعة الدقيقة لكافة عناصر التعاقد والتنفيذ والتشغيل، ويعزز من الانضباط والشفافية والكفاءة في إدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ورصد المؤشرات المالية المرتبطة بالعقود، ومتابعة الجوانب القانونية، بما يسهم في متابعة الالتزام ببنود اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)، وسرعة التعامل مع كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين أو تؤثر على انتظام التنفيذ والتشغيل، وتقليص مدد التعاقد، والمتابعة والإجراءات المرتبطة بالمشروعات، وكذلك دعم موثوقية الشبكة والحفاظ على استقرارها، وتحقيق تكامل القدرات المتجددة مع المنظومة الكهربائية بكفاءة وفاعلية.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء يواصل العمل على دعم التحول الرقمى، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة، وأداء مشروعات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج باستخدام احدث التقنيات والحلول الرقمية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة، فى إطار خطة عمل لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، وتعزيز الحوكمة، موضحاً أن التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية يجرى تنفيذه على التوازي فى قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، وسيما فى تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة على رأس الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مشيرا إلى مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص فى إطار خطة التحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان أمن الشبكة القومية للكهرباء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.