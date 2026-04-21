وزير الكهرباء: 1.8 مليار دولار لإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة

اجتمع اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسئولي شركة سيكاتيك النرويجية لمتابعة مشروعات الطاقة المتجددة.

تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة والمخطط له أن يبدأ الإنتاج نهاية العام المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1,8 مليار دولار، وناقش الاجتماع سبل الاسراع في تنفيذ المشروعات وتذليل الصعوبات والتحديات، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة القومية للكهرباء لضمان استقرار ومرونة الشبكة الكهربائية، وتوفير طاقة نظيفة لتغذية المنطقة الصناعية الجديدة بوادي السريرية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

أوضح الدكتور محمود عصمت، رؤية الدولة وخطة عمل قطاع الكهرباء لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، بالتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، وخفض وتقليل استخدام وخفض استهلاك الوقود التقليدي، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية والخطة الزمنية لكل مشروع، مضيفا أن المشروعات يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار التوجه العام بالاعتماد عليه كشريك نجاح في هذا المجال، مؤكدا الاهتمام الخاص الذى يحظى به قطاع الكهرباء من قبل الدولة في إطار الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية، التي يجرى تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى العمل على تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ، مشيدا بالشراكة والتعاون مع شركة سكاتك النرويجية.