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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم الجندي تكشف كواليس شخصيتها في فيلم "الكراش"

الفنانة مريم الجندي
الفنانة مريم الجندي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة  مريم الجندي عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "الكراش"، مؤكدة أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وأنها استمتعت كثيرًا بتجربة المشاركة فيه، وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري.

وقالت مريم الجندي إنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية تدعى "هنا"، وهي فتاة تتمتع بروح مرحة وحيوية كبيرة، وتحب الحياة بشكل لافت، كما تحرص دائمًا على الوقوف بجانب أصدقائها ومساندتهم في مختلف المواقف.

وأضافت أن شخصية "هنا" مختلفة ومليئة بالطاقة الإيجابية، ووصفتها بأنها "شخصية لذيذة وكيوت وهايبر"، وهو ما جعلها تتحمس لتقديمها على الشاشة، خاصة أنها تحمل العديد من التفاصيل الإنسانية القريبة من الجمهور.

وأوضحت مريم الجندي أن هناك بعض الصفات المشتركة بينها وبين الشخصية التي تقدمها في الفيلم، مشيرة إلى أن أبرز هذه الصفات هي الطيبة، حيث ترى أن "هنا" تمتلك قلبًا طيبًا وتسعى دائمًا لنشر السعادة بين من حولها، وهو ما يشبه جزءًا من شخصيتها الحقيقية.

وعن كواليس العمل، أكدت مريم أن تجربة فيلم "الكراش" كانت من التجارب المميزة بالنسبة لها، مشددة على أنها استمتعت بكل لحظة خلال فترة التصوير، سواء على مستوى العمل مع فريق الفيلم أو الأجواء التي سادت بين أبطاله.

وأشارت إلى أن الفيلم يقدم حالة مختلفة تجمع بين المواقف الإنسانية واللحظات الخفيفة التي تضفي على الأحداث طابعًا ممتعًا، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع الفني 

واختتمت مريم الجندي تصريحاتها بالتأكيد على أنها تتطلع دائمًا إلى تقديم شخصيات متنوعة ومختلفة تضيف إلى مشوارها الفني، معبرة عن حماسها الكبير لعرض فيلم "الكراش" ومشاهدة ردود فعل الجمهور على شخصية "هنا" التي وصفتها بأنها واحدة من الشخصيات القريبة إلى قلبها.

أبطال فيلم الكراش 
يضم الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، ومريم الجندي، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

قصة الفيلم الكراش
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تتشابك العلاقات بين الأبطال، إذ تقع ميرنا جميل في حب حسن أبو الروس، رغم إعجاب أحمد داود بها، وهو ما يخلق حالة من التوتر العاطفي وتداخل المشاعر، لتتطور الأحداث في سياق مليء بالمواقف الإنسانية واللمسات الكوميدية الخفيفة.

مريم الجندي اخبار الفن نجوم الفن

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