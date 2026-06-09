اليوم.. امتحان مادة النحو لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي

ينطلق بعد دقائق في تمام الساعة التاسعة صباحًا، امتحان مادة النحو لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي، وذلك وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

انتظام امتحانات القسم الأدبي واستقرار اللجان

وكانت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أكدت انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، في أول أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث أدى الطلاب امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف وسط أجواء مستقرة ومنظمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير الصادر عن غرفة العمليات أن الامتحانات جرت في أجواء هادئة ومنضبطة، دون تسجيل شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المقررات الدراسية، مشيرًا إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع استمرار المتابعة اللحظية لسير أعمال الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية سير الامتحانات من خلال منظومة متابعة ميدانية وإلكترونية متكاملة، حيث أجرى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، متابعة مباشرة لأعمال غرفة العمليات، كما تفقد عددًا من اللجان بمنطقة القاهرة الأزهرية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية.

كما أجرى د. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولات ميدانية بعدد من اللجان بمحافظة الغربية، ورافقه الدكتور اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وشهدت الامتحانات كذلك جولات متابعة لعدد من القيادات الأزهرية والتنفيذية، من بينهم د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد، وذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة وضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأكد التقرير أن غرفة العمليات أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم والرعاية للطلاب خلال اليوم الأول للامتحانات، بما يسهم في تحقيق الانضباط والراحة النفسية للطلاب، ويضمن حسن سير العملية الامتحانية بصورة مستقرة ومنظمة.

وفي ختام التقرير، أعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تقديره لجهود جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لسير اللجان على مستوى الجمهورية، والعمل على تهيئة أفضل الظروف لأبنائه الطلاب حتى انتهاء موسم الامتحانات بنجاح.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.