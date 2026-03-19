إعلامية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وكابتن منتخب مصر ، لم يحسم مصيره في الموسم الجديد، في ظل تصاعد الجدل حول استمراره مع الفريق قبل فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.

وكتبت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر حسابها علي فيسبوك "صحيفة ديلي ميل "محمد صلاح لم يحدد موقفه النهائي حتى الآن بشأن الاستمرار مع ليفربول أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

ويرتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، في ظل اهتمام نادي الاتحاد المستمر خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويعيش صلاح موسمًا صعبًا مع الفريق الإنجليزي، حيث تراجع مردوده الهجومي بشكل ملحوظ مقارنة بما قدمه في السنوات الماضية، إلى جانب توتر علاقته مع المدير الفني أرني سلوت، ما زاد من التكهنات حول إمكانية رحيله.