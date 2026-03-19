تكبيرات العيد 2026 .. وقتها وصيغتها الصحيحة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر
تطور خطير في الحرب.. مقاتلة إف 35 الأمريكية تهبط اضطراريا بعد استهدافها فوق إيران
الأزمة تتصاعد في الكرة الأفريقية.. السنغال ترفض قرار كاف بسحب اللقب ومنحه للمغرب
وزير الطاقة الإسرائيلي يزعم : شبكة الكهرباء في حيفا صمدت أمام الهجوم الإيراني
ريهام عبد الغفور تكشف كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم برشامة .. خاص
انفجار في شريان الطاقة.. صاروخ إيراني يصيب مصافي النفط في حيفا
قصف صاروخي إيراني يستهدف 3 مواقع حساسة ومحطة توليد الكهرباء في حيفا
أنا أكبر منك قولي يا أستاذة.. مي كساب تنفعل على أحد أفراد طاقم مقلب فيفي عبده
قبل العيد.. ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في القاهرة
اعرف العيد إمتى؟ ضوابط رؤية هلال عيد الفطر المبارك
موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور
إيران تحسم موقفها من مونديال 2026.. لا لمقاطعة البطولة ونعم لتجنب اللعب في أمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتحاد الكرة: صلاح يقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في "أبطال أوروبا"

إسلام مقلد

قاد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فريقه، ليفربول الإنجليزي لتخطي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب جالطة سراي التركي بصناعته للهدف الثاني لزميله الفرنسي، هوجو إيكيتيكي عند الدقيقة 51 وتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 62 من عمر المواجهة، التي أقيمت مساء أمس (الأربعاء) على ملعب أنفيلد.

هدف "مو" في شباك الحارس التركي أورجان جاقر كان الثالث له في النسخة الحالية لأقوى بطولات الأندية في العالم، ورفع بع عدد أهدافه في البطولة إلى 50 هدفاً خلال 92 مباراة ليصبح أول لاعب أفريقي يصل لهذا الرقم ويعزز موقعه في صدارة هدافي "قارة المواهب"، التي تضم أساطير في قيمة الإيفواري ديدييه روجبا (44 هدفاً في 92 مباراة)، الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً في 78 مباراة)، السنغالي ساديو ماني (27 هدفاً في 64 مباراة) والجابوني بيير إيميريك أوبا ميانج (20 هدفاً في 46 مباراة).

"أيقونة" الكرة المصرية البالغ من العمر 33 عاماً افتتح أهدافه في البطولة خلال نسخة 2013 – 2014 عندما كان ينشط في صفوف بازل السويسري بثنائية في مرمى العملاق التشيكي بيتر تشيك، حارس تشيلسي الإنجليزي في مرحلة المجموعات، ثم أضاف ثالث أهدافه بقميص روما الإيطالي في مرحلة المجموعات أيضاً في نسخة 2015 – 2016 في شباك باير ليفركوزن الألماني، بعدها أحرز 47 هدفاً بقميص "الريدز" بالإضافة إلى 4 أهداف أخرى خلال 10 مباريات في الأدوار التمهيدية لم تضف إلى رصيده.

وبهدفه أمس دخل أفضل لاعب في أفريقيا 2017 و2018 قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة العريقة التي انطلقت عام 1956 بعد أن تساوى في رصيد 50 هدفاً مع الفرنسي تيري هنري (112 مباراة) والإنجليزي هاري كين (66 مباراة) علماً بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يتصدر هذه القائمة برصيد 140 هدفاً خلال 183 مباراة يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي 129 هدفاً في 163 مباراة.

وبعيداً عن مسابقة دوري الأبطال التي توج بها صلاح مع ليفربول خلال نسخة 2028 – 2019 على حساب توتنهام هوتسبير اللندني وافتتح ثنائية الفوز في مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس من علامة الجزاء، فقد نجح صلاح في تسجيل 255 هدفاً وصنع 122 خلال 435 مباراة وعزز موقعه في المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين التاريخيين للنادي منذ تأسيسه عام 1892 التي يتصدرها الويلزي إيان راش (346 خلال 660 مباراة) ثم روجر هنت (286 في 492 مباراة).

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

مين من الأنبياء والصالحين كانوا في مصر؟ إمام السيدة زينب يرد

تعرّض الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر إلى نزيف حاد بالمخ ونقله إلى المستشفى

هل نأخذ ثوابا على دخول الجيش من الله؟ إمام السيدة زينب يجيب

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

