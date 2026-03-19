محمد صلاح ينضم لقائمة أساطير دوري أبطال أوروبا

نجح محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في الانضمام لقائمة الأساطير ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفا مميزا في شباك جالاتا سراي التركي.

هزم فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره جلطة سراي التركي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت رباعية ليفربول، عن طريق دومينيك سوبوسلاي وهوجو إيكتيكي (أسيست صلاح) وريان جرافنبرخ ومحمد صلاح في الدقائق 25، 51، 53، 62، وشهدت الدقيقة 45+4، إهدار محمد صلاح لـ ركلة جزاء.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب أفريقي يصل للهدف رقم 50 خلال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل قائمة مكونة من 12 لاعبا فقط، نجحوا في تسجيل 50 هدفا فأكثر خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر القائمة كريستيانو رونالدو برصيد 140 هدفا، خلفه ليونيل ميسي بـ 129 هدفا، ثم ليفاندوفسكي بـ 109 أهداف.

قائمة الأكثر تسجيلا في دوري أبطال أوروبا

1- كريستيانو رونالدو: 140 هدفا

2- ليونيل ميسي: 129 هدفا

3- روبرت ليفاندوفسكي: 109 أهداف

4- كريم بنزيما: 90 هدفا

5- راؤول جونزاليس: 71 هدفا

6- كيليان مبابي: 68 هدفا

7- إيرلينج هالاند: 57 هدفا

8- توماس مولر: 57 هدفا

9- تييري هنري: 50 هدفا

10- هاري كين: 50 هدفا

11- محمد صلاح: 50 هدفا