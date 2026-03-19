الهدف 50 أوروبيا.. محمد صلاح يحتفل بالتسجيل أمام جلطة سراي التركي

احتفل نجم ليفربول ومنتخب مصر اللاعب محمد صلاح بهدفه أمام جلطة سراي التركي في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح صورة له من داخل الملعب أثناء تحية الجمهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وهزم فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره جلطة سراي التركي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت رباعية ليفربول، عن طريق دومينيك سوبوسلاي وهوجو إيكتيكي (أسيست صلاح) وريان جرافنبرخ ومحمد صلاح في الدقائق 25، 51، 53، 62.

وشهدت الدقيقة 45+4، إهدار محمد صلاح لـ ركلة جزاء.

وحلَّ الدولي المصري محمد صلاح في خط الهجوم، حيث خاض الريدز، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ميلوس كيركيز- جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز- دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جلطة سراي بهدف نظيف على ليفربول، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1 لصالح الريدز، ويتأهل الفريق لربع نهائي البطولة؛ لملاقاة باريس سان جيرمان.