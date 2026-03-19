قصف إيراني يشعل مبنى في تل أبيب.. وإصابة بحالات اختناق
نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
رياضة

صلاح يسجل ويصنع ويهدر ركلة جزاء في ليلة تأهل ليفربول لربع نهائي أبطال أوروبا

مجدي سلامة

هزم فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره جلطة سراي التركي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت رباعية ليفربول، عن طريق دومينيك سوبوسلاي وهوجو إيكتيكي (أسيست صلاح) وريان جرافنبرخ ومحمد صلاح في الدقائق 25، 51، 53، 62.

وشهدت الدقيقة 45+4، إهدار محمد صلاح لـ ركلة جزاء.

وحلَّ الدولي المصري محمد صلاح في خط الهجوم، حيث خاض الريدز، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ميلوس كيركيز- جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز- دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جلطة سراي بهدف نظيف على ليفربول، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1 لصالح الريدز، ويتأهل الفريق لربع نهائي البطولة؛ لملاقاة باريس سان جيرمان.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية عن "معجزة شفاء المخلع في ضوء الصليب المقدس"

الزراعة: إزالة تعديات بمساحة 8 آلاف متر وتطهير 30 كيلومتراً من المساقي والمصارف بالمراقبات

مترو الأنفاق: توزيع 150 ألف وجبة إفطار صائم| صور

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

