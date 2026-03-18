صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه أمام جلطة سراي التركي، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط الهجوم.

فيما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ميلوس كيركيز- جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز- دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جلطة سراي بهدف نظيف على ليفربول.