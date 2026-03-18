ليفربول في اختبار حاسم أمام جالاتا سراي.. وصلاح يقود حلم الريمونتادا

يحتضن ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم، مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وجالاتا سراي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء مفتوح على كافة الاحتمالات لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وكان الفريق التركي قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد في إسطنبول، ليمنح نفسه أفضلية قبل موقعة الحسم في إنجلترا، ويضع أصحاب الأرض تحت ضغط كبير.

ويدخل ليفربول اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يحتاج إلى الانتصار بفارق هدفين لضمان التأهل مباشرة، معتمدًا على قوته الهجومية بقيادة محمد صلاح لقلب الطاولة على منافسه.

كما تمثل المواجهة اختبارًا حاسمًا للمدرب أرني سلوت، في ظل الضغوط المتزايدة عليه مؤخرًا.

في المقابل، يخوض جالاتا سراي المباراة بثقة كبيرة بعد تفوقه في الذهاب، ساعيًا لاستغلال تقدمه والاعتماد على خبرة نجومه، وفي مقدمتهم ماورو إيكاردي، لحسم التأهل من خارج ملعبه.