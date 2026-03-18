صلاح يهدر ركلة جزاء.. ليفربول يتقدم على جلطة سراي بدوري الأبطال

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره جلطة سراي التركي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 25.

فيما شهدت الدقيقة 45+4، ضياع محمد صلاح لركلة جزاء كادت أن تضيف الهدف الثاني للريدز في اللقاء.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط الهجوم.

فيما جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ميلوس كيركيز- جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز- دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جلطة سراي بهدف نظيف على ليفربول.