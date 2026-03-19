اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعدما أُقيمت مباريات الإياب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي شهدت مواجهات قوية حسمت هوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج هذه المرحلة لتعكس قوة المنافسة بين كبار القارة، حيث نجحت أندية الصف الأول في حجز مقاعدها بالدور المقبل، وسط خروج عدد من الفرق التي كانت مرشحة للمنافسة.

الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي

تمكنت 8 أندية من بلوغ دور الـ8، وهي: سبورتينج لشبونة، آرسنال، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، بايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد.

في المقابل، ودعت البطولة عدة أندية بارزة، من بينها مانشستر سيتي، توتنهام، نيوكاسل، وباير ليفركوزن، إلى جانب فرق أخرى.

مواجهات نارية في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات قوية ومثيرة، حيث يلتقي سبورتينج لشبونة مع آرسنال، فيما يصطدم ريال مدريد بنظيره بايرن ميونخ في قمة أوروبية مرتقبة.

كما يواجه باريس سان جيرمان فريق ليفربول في مواجهة متكافئة، بينما يشهد ديربي إسباني قوي صدام برشلونة مع أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات دور الـ8

من المقرر أن تُقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل المقبل، على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة عن المواعيد التفصيلية لكل مباراة، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المرحلة الحاسمة من البطولة