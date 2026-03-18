تشكيل مباراة توتنهام وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي توتنهام هوتسبير وأتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل (10 مساء)، في إطار إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دراجوشين - فان دي فين - سبينس

خط الوسط: سيمونز - سار - جراي

خط الهجوم: كولو مواني - ماتياس تيل.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: مولينا - لو نورماند - هانكو - روجيري

خط الوسط: جوليانو سيميوني بورينتي - جوني - لوكمان

خط الهجوم: ألفاريز - جريزمان.

يذكر أن مباراة الإياب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل هدفين على توتنهام هوتسبير.