معركة الميركاتو تشتعل.. برشلونة وباريس سان جيرمان يتصارعان على نجم أتلتيكو مدريد

بدأت ملامح صراع قوي في سوق الانتقالات الأوروبية تلوح في الأفق بعدما دخل نادي برشلونة في منافسة مباشرة مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد في صفقة قد تتحول إلى واحدة من أبرز معارك الميركاتو في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن برشلونة كان الطرف الأكثر ارتباطًا باسم اللاعب خلال الأسابيع الماضية فإن دخول باريس سان جيرمان على خط المفاوضات قد يغيّر ملامح الصفقة ويجعلها أكثر تعقيدًا خاصة في ظل الفارق الكبير في القدرات المالية بين الناديين.

برشلونة يبحث عن وريث ليفاندوفسكي

داخل أروقة برشلونة ينظر إلى جوليان ألفاريز باعتباره أحد الأسماء المثالية لقيادة هجوم الفريق في السنوات المقبلة.

فالنادي الكتالوني بدأ بالفعل التفكير في مرحلة ما بعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يظل حتى الآن المهاجم الأساسي للفريق لكن تقدمه في العمر يدفع الإدارة الرياضية للتخطيط لبديل قادر على حمل المسؤولية مستقبلًا.

وترى الإدارة أن المهاجم الأرجنتيني يمتلك مواصفات هجومية متكاملة من حيث الحركة المستمرة داخل منطقة الجزاء والقدرة على التسجيل بطرق مختلفة بالإضافة إلى العمل الجماعي والضغط على دفاع المنافس وهي عناصر تتماشى مع فلسفة المدرب الألماني هانز فليك.

أتلتيكو مدريد يتمسك بنجمه

لكن الطريق نحو هذه الصفقة لن يكون سهلًا إذ لا يبدو أتلتيكو مدريد مستعدًا للتخلي عن أحد أهم عناصره الهجومية بسهولة.

فالمهاجم الأرجنتيني أصبح جزءًا أساسيًا من المشروع الرياضي للنادي ويُنظر إليه داخل الفريق كأحد الركائز التي يعوّل عليها في السنوات المقبلة.

ولهذا السبب حددت إدارة أتلتيكو مدريد رقمًا مرتفعًا للموافقة على بدء التفاوض حيث لن تقل قيمة الصفقة عن 100 مليون يورو وهو مبلغ يعكس أهمية اللاعب داخل الفريق.

باريس سان جيرمان يدخل المعركة

الأمور ازدادت تعقيدًا بعدما دخل باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع اللاعب بناءً على رغبة مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي يرى في ألفاريز مهاجمًا مثاليًا لمشروعه الفني في الفريق الباريسي.

ويمتلك باريس سان جيرمان أفضلية واضحة في الجانب المالي مقارنة ببرشلونة ما يجعله قادرًا على تلبية مطالب أتلتيكو مدريد بسهولة أكبر.

هذه المعطيات تضع النادي الفرنسي في موقع قوي داخل سباق الصفقة وتحوّل المنافسة على اللاعب إلى مواجهة مباشرة مع النادي الكتالوني.

صراع جديد في سوق الانتقالات

تاريخيًا شهدت السنوات الأخيرة عدة صراعات في سوق الانتقالات بين برشلونة وباريس سان جيرمان وهو ما يجعل المنافسة الجديدة على جوليان ألفاريز امتدادًا لسلسلة من المواجهات غير المباشرة بين الناديين.

ومع تمسك أتلتيكو مدريد بلاعبه من جهة وقدرة باريس سان جيرمان المالية من جهة أخرى وطموح برشلونة في بناء هجوم المستقبل تبدو الصفقة مرشحة لتكون واحدة من أكثر ملفات الانتقالات سخونة في الفترة المقبلة.