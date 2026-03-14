سيميوني يعلّق على تصريحات ألفاريز المثيرة بعد خماسية توتنهام ويؤكد: كل شيء على ما يرام

تحدث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن الجدل الذي أثارته تصريحات مواطنه ومهاجم الفريق جوليان ألفاريز عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على توتنهام هوتسبير، في ليلة كروية شهدت تألقًا لافتًا للمهاجم الأرجنتيني.

ليلة انتصار كبيرة وجدل مفاجئ

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق انتصارًا عريضًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين على الفريق اللندني، في مواجهة شهدت تألق ألفاريز بشكل واضح بعدما سجل هدفين، مستفيدًا من الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها حارس توتنهام أنتونين كينسكي.

لكن أجواء الاحتفال بالفوز لم تستمر طويلًا، بعدما أدلى ألفاريز بتصريحات عقب المباراة فتح خلالها الباب أمام احتمالية رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية في إسبانيا.

سيميوني يمتص الضغوط

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، واجه سيميوني العديد من الأسئلة حول مستقبل اللاعب الأرجنتيني مع الفريق، إلا أنه تعامل مع الموقف بهدوء ودبلوماسية، مؤكدًا أن مثل هذه التكهنات تتكرر كثيرًا بعد الانتصارات الكبيرة.

وقال سيميوني إن هذه الأسئلة أصبحت نمطًا معتادًا عقب كل فوز مهم يحققه الفريق، مشيرًا إلى أنه عندما انتصر أتلتيكو على كلوب بروج كان الحديث منصبًا على تألق الحارس يان أوبلاك، وعندما فاز الفريق على برشلونة انشغلت وسائل الإعلام بمستقبل النجم أنطوان جريزمان الذي استمر في النهاية داخل صفوف الفريق.

رسالة طمأنة لجماهير أتلتيكو

ودافع المدرب الأرجنتيني عن تصريحات ألفاريز، مؤكدًا أنها جاءت طبيعية وتعكس عقلية لاعب طموح، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية اللاعب داخل المشروع الرياضي للنادي.

كما وجه سيميوني رسالة طمأنة إلى جماهير أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن الأمور داخل الفريق تسير بشكل جيد، وأن الفريق مستمر في القتال لتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش بالفعل أجواء المنافسة الحقيقية في مختلف البطولات.