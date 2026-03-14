قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيميوني يعلّق على تصريحات ألفاريز المثيرة بعد خماسية توتنهام ويؤكد: كل شيء على ما يرام

الأرجنتيني دييجو سيميوني
REMOVE
إسلام مقلد

تحدث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن الجدل الذي أثارته تصريحات مواطنه ومهاجم الفريق جوليان ألفاريز عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على توتنهام هوتسبير، في ليلة كروية شهدت تألقًا لافتًا للمهاجم الأرجنتيني.

ليلة انتصار كبيرة وجدل مفاجئ

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق انتصارًا عريضًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين على الفريق اللندني، في مواجهة شهدت تألق ألفاريز بشكل واضح بعدما سجل هدفين، مستفيدًا من الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها حارس توتنهام أنتونين كينسكي.

لكن أجواء الاحتفال بالفوز لم تستمر طويلًا، بعدما أدلى ألفاريز بتصريحات عقب المباراة فتح خلالها الباب أمام احتمالية رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية في إسبانيا.

سيميوني يمتص الضغوط

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، واجه سيميوني العديد من الأسئلة حول مستقبل اللاعب الأرجنتيني مع الفريق، إلا أنه تعامل مع الموقف بهدوء ودبلوماسية، مؤكدًا أن مثل هذه التكهنات تتكرر كثيرًا بعد الانتصارات الكبيرة.

وقال سيميوني إن هذه الأسئلة أصبحت نمطًا معتادًا عقب كل فوز مهم يحققه الفريق، مشيرًا إلى أنه عندما انتصر أتلتيكو على كلوب بروج كان الحديث منصبًا على تألق الحارس يان أوبلاك، وعندما فاز الفريق على برشلونة انشغلت وسائل الإعلام بمستقبل النجم أنطوان جريزمان الذي استمر في النهاية داخل صفوف الفريق.

رسالة طمأنة لجماهير أتلتيكو

ودافع المدرب الأرجنتيني عن تصريحات ألفاريز، مؤكدًا أنها جاءت طبيعية وتعكس عقلية لاعب طموح، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية اللاعب داخل المشروع الرياضي للنادي.

كما وجه سيميوني رسالة طمأنة إلى جماهير أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن الأمور داخل الفريق تسير بشكل جيد، وأن الفريق مستمر في القتال لتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش بالفعل أجواء المنافسة الحقيقية في مختلف البطولات.

